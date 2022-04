Emmanuel MISSERÉ

Mon parcours et mes différentes responsabilités ont développé mon adaptabilité et ma culture du changement selon mes différentes fonctions. Mon goût du challenge a toujours fait accroitre ma préoccupation à faire évoluer les moyens de commercialisation pour répondre au mieux à l’attente des clients et du marché.

Dans un désir d’évolution, je me suis attelé à confirmer mon expérience professionnelle, par la validation du Programme Général de Management de L’EMLYON Business School.

Cette formation, réalisée en parallèle de mes responsabilités, me permet de structurer ma démarche et mon efficacité envers mes collaborateurs pour développer leurs compétences dans une vision globale. Leurs méthodes de travail, la dynamique et l’approche commerciales ont été accentuées par la conduite du changement selon la stratégie, les enjeux fixés et les attentes clients.

De part mes différentes fonctions exercées, j’ai acquis toutes les méthodes opérationnelles qui sont inhérentes à un manager tant au niveau commercial que marketing dans l’approche et le dynamise commercial, l’analyse du marché et de la conjoncture, la communication avec les interlocuteurs internes comme externes. Cela m’a permis d’accroitre ma polyvalence, ma rigueur, mon adaptabilité et mon relationnel qui sont les qualités qui résument le mieux ma personnalité.