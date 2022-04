Emmanuel MOINE

Journaliste Généraliste et Spécialiste sport. (Presse, Radio, TV).

Passé par Orange Sport, IDFM 98FM, Visiofoot, la FFF, le PSG, Eurosport...

Actuellement Commentateur, présentateur et rédacteur en chef pour différents médias.

Je m'occupe également de la co-production d'émissions radio pour la société It's Time For Entertainment

Intérêt : ouvert à toutes propositions, insomniaque et bourreau de travail, à l'écoute de tout et de tous du moment que l'aventure humaine est au rendez-vous !

Parce que la passion est une source de motivation mais avant tout une obligation d'exigence !



Mes compétences :

Montage Audio

Recherche d'invités

Montage vidéo

Constitution d'un Conducteur

Présentation émission

Interviews

Journaliste sportif

Responsable éditorial

Reportage

Commentaire évènements sportifs

Gestion d'une équipe de six personnes

Caméra

Radio

Journalisme

Sport