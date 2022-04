Emmanuel MOIROUX

Bonjour



infirmier depuis 10 ans, j'ai pu faire de mon travail un tremplin pour voyager ( travail pendant 5 ans en polynésie, 1an en nouvelle-calédonie), pour apprendre ( services techniques) et pour avoir des contacts.

Depuis peu, je suis en train de me reconvertir professonnellement, en effet des opportunités familiales me permettent de relever un challenge dans la reprise d'entreprise.

Ce n'est plus uniquement en tant qu'actionnaire que je releverai le défi, mais en intégrant tout le coté commercial de l'entreprise.