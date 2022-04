Emmanuel MONTI

Junction répond aux défis de la transformation digitale de nos partenaires, grâce une maîtrise simultanée de leurs enjeux business, organisationnels et technologiques.



Nous accompagnons nos clients sur les missions telles que la création/l’optimisation de sites, la mise en place de campagne Google AdWords, stratégie de SMO, stratégie de SEO/SEA, la digitalisation des outils internes de l’entreprise, et nous délivrons aussi des formations (certifiées) digitales : Gestion des réseaux sociaux, utilisation de Google AdWords, etc… pour permettre à nos partenaires qui le souhaitent d’être autonomes dans leurs missions de marketing digital.



Consultez notre profil Linkedin pour en savoir plus -- > https://goo.gl/qb9Xu2



Ecrivez-nous pour de futures collaborations -- > hello@junction.fr



