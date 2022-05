Matias CASTRO

Diplômé d’un Master 2 en Administration des entreprises de L’université Nationale de Córdoba, je peux dire aujourd’hui que j'ai déjà plus de 5 ans d'expérience.



D’abord dans un petit cabinet d'expertise comptable, puis chez un constructeur automobile leader sur le marché et maintenant ma première expérience à l'étranger dans une entreprise reconnue internationalement.



Jusqu'à présent, je travaillais dans la Finance (contrôle de gestion), Logistique, Achats et les RH. Dans un contexte en évolution permanente et une économie difficile à prédire comme c’est toujours le cas en Argentine et aujourd’hui aussi en Europe, j'ai développé un profil général qui me permet de comprendre les processus au sein de chaque entreprise avec une vision globale consolidée.



Je suis intéressé par le fait de pouvoir introduire mes connaissances académiques et expériences professionnelles dans l’entreprise qui m'offre la confiance nécessaire pour accomplir les objectifs finaux dans le cadre de la philosophie « gagnant-gagnant ».



Je me sens très à l'aise à travailler en groupe et en général, dans les relations socio-laborale, j'ai déjà démontré une importante capacité d’adaptation, le sens des priorités, l'engagement, l'esprit curieux et d’analyse.



Ma langue maternelle est l'espagnol, j'ai un très bon niveau d'anglais et de français que j’utilise quotidiennement dans mon travail. J’ai aussi des connaissances de base de la langue portugaise.



Je manie relativement bien les outils informatiques surtout Excel qui est un outil que je considère comme fondamental.



Mes compétences :

Négociation achats

Commerce international

Chaine logistique

Management

Reporting

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de la qualité

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Supply Chain

SAP PP MRP

SAP ERP

SAP

Microsoft Project

Microsoft Excel