Hicham OUABID

_pilote des projets et maintenance mécanique des presses d'emboutissage.

_outillage.

_tournage et fraisage.

_soudage à l'arque, tig, MIG

_hydraulique et pneumatiques.

_démarrage de département emboutissage Renault MAROC.

_pilote de projet fiabilisation CHFAB ligne 2 Renault.

_pilote de projet mise en place de nouveau système de tirer/pousser ligne 2 Renault.



Mes compétences :

Technologie et symbolisation hydraulique

CAP sur securite CACES selon la recommandation R38

Formation KAYZEN

Formation securité et les 5S

Lecture et devlopement des plans de chaudronnerie

Décodage des shemas hydraulique et pnematique

Decodé des plans mécanique

Formation sur embrayage frein des presses d'embout

Formation graissage

Formation sur la sur-charge hydraulique (securité

Qualitication soudure a l'electrode enrobé,TIG,MIG

Tournage,fraisage

La mise en forme sur des pieces a la main

Formation de sur-charge hydraulique en ITALI

Formation hydrolique niveau expert

Métrologie et utilisation des moillénes de control

Utilisation des gabarie pour conféctioné des piéce

