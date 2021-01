Patrick JARNOUX

Bonjour à toutes et à tous.



Entrepreneur depuis 2011, ma vocation est d’inspirer et d'accompagner les hommes et les femmes qui travaillent à la réalisation d'un projet de vie à travers des valeurs humaines et de travail.

Ma pratique s’articule autour de l’entrepreneuriat collaboratif, le marketing internet et le commerce responsable.

Comme j’adhère aux valeurs de l’économie de partage, je cultive gracieusement les mises en relation.



Au plaisir d'échanger avec vous.





Patrick



Mes compétences :

Passion

Détermination

Formation

Animation de réunions

Vente

Management