Thomas FACHIN

Entraîneur des Gardiens depuis plus de 13 ans des U10 jusqu’aux Séniors.



- Diplômé du CFGB (Certificat Fédéral Gardiens de But)

- Formateur (Fédération Française de Football) sur le CFGB

- Intervenant sur les Plans de Performance Fédéraux FFF (Entraîneur Gardiens de But)



En parallèle du football, je suis diplômé de Sciences Po Aix et 2 Grades de Master (Master d’Études Politiques Sciences Po Aix en Management de l’Information Stratégique et d’une École de Commerce) obtenus en 2013 avec 8 années d’expériences en management des organisations sportives et civiles.



Mes compétences :

Commercial

Communication

ECommerce

Intelligence Économique

Ressources Humaines

Management d'équipe

Rigueur

Formation