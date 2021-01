Emmanuel MORICEAU

En poste depuis bientôt 6 ans au sein de la même structure, de tous les projets d'envergure pour le site

en passant par l'ERP pilotant l'intégralité du site au SIRH à la GED ou la GMAO ainsi que la VOip, la sauvegarde et ainsi de suite...



Chargé de projet MAIS également l'exécutant en règle générale j'ai la lourde tâche de mener de A à Z la mise en service des outils et systèmes en passant par la définition des besoins, les contraintes techniques, la planification, la réalisation, la documentation..



Fiabiliser, consolider, sécuriser, optimiser, renouveler, cela fait déjà quelques années que j'y travaille...



La mise en place d'outils open source pour manager le réseau, un pour gérer l'adressage IP et les sous-réseaux, et encore un autre outil pour offrir une plateforme de télémaintenance sécurisée à nos prestataires et fournisseurs, un wiki, etc...



Migrer l'ERP de production d'une plateforme physique vers VMware, de façon totalement transparente évidemment on parle de PROD à la mise à jour des clusters ESX en passant par le renouvellement du SIRH ou la préparation de l'infra serveur destinée à la VOip voici quelques unes de mes nombreuses missions auxquels j'ai du faire face, bien souvent seul à la manœuvre.



Mes compétences :

Exchange Serveur

Distribution Linux (Debian, Ubuntu)

Administration système

VMware ESXi

Microsoft Windows Server (2003, 2008, 2016)

Virtualisation

Audit

Veeam Backup

Quest Rapid Recovery

Backup Exec