Emmanuel MOUNIER

Fort d'une expérience de 13 années dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de monitoring (M2M, IoT) et dans la création et le management d'entreprise. Après 8 années passées à déployer des solutions de télécommunication radio à l'export, je cherche aujourd'hui une opportunité de management tournée vers l'international qui me permettrai d'allier les compétences techniques avec mon goût pour le management de projets à caractère international dans un environnement multiculturel.

Très mobile, je suis prêt à envisager un déménagement familial à court ou moyen terme notamment vers l'Amérique du Nord.