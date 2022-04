Emmanuel MOUNIER

Mon projet est de concilier ma formation de formateur pour adultes avec mon expérience en entreprise et ma pratique du theatre depuis 10 ans.

Réunir ces trois univers vers un objectif commun de formation en communication verbale et non verbale, de developpement de cohésion de groupe, et de transmission de savoir faire et savoir etre.

Le lien entre le theatre et la formation me semble incontournable, tout cela pouvant etre utilisé dans un but d'amélioration de la communication, gestion du stress, des conflits et prise de parole en public.

Mes compétences vont de la conception à l'animation de formation.

J'ai dans ce cadre, deja formé des animateurs sportifs au sein de l'UCPA, après avoir crée et developpé un module de formation "COM'TOGETHER".



Mes compétences :

Sport