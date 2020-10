20 ans d'expérience en tant que consultant au service de PMEs, Grands Groupes, Universités et Organismes de Recherche français et internationaux.



Missions principales:



- Conseil en management de l'innovation (monitoring des impacts et risques et plan d'exploitation des résultats issus des projets).



- Conseil en montage et suivi opérationnel (administratif, financier et légal) de projets européens d'assistance technique et de projets de recherche, développement et innovation.