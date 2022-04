Emmanuel MUR

Riche d'une expérience industrielle de plusieurs années dans la Qualité, j'ai mené à bien les missions qui m'ont été confiées:

- Mise en place du système management qualité

- Planification, réalisation et suivi des audits internes

- Animation de formations internes et intra-entreprises

- Animation de comités de pilotage qualité, sécurité et environnement

- Gestion des relations externes (clients, fournisseurs et organismes extérieurs)

- Analyse de risques, rédaction du document unique, gestion des cahiers de sécurité

- Analyse de risques environnementaux, veille documentaire, audits internes



Je me suis formé tout au long de mon parcours professionnel sur les référentiels:

- ISO 9001 + audit interne / ISO/TS 16949 + audit FIEV / - EN 9100 + EN9120

- ISO 14001 + audit environnement



Mes compétences :

Consultant

Ecoute client

Formateur

Résolution de problèmes

Audit interne

Audit qualité

8D

Qualité

Audit fournisseurs

Audit

AMDEC

Conseil

QRQC

MSP

Sécurité

SPC

PPAP

Calypso 1er niveau