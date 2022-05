Sabrina MONGILLON

Responsable Qualité-Sécurité-Environnement



Management du système Qualité ISO 9001

Mener les audits interne, revue de direction, plan de progrès

Traitement des actions correctives et préventives

Traitement des réclamations clients

Gérer les équipements de contrôle, de mesures et d’essai

Maitriser la documentation

Management du système Environnement ISO 14001

Encadrement de l'équipe Qualité-Sécurité-Environnement

Homologation matière des pièces Fonte