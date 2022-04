Delphine CAYREFOURCQ (DUGOUJON)

Ingénieur Sécurité-Hygiène-Qualité-Environnement



COMPETENCES :

• Encadrement

- Gestion et management des animateurs sécurité de 4 sites nationaux et internationaux

- Supervision de la collecte des déchets et des aides ménagères

- Formation et encadrement de stagiaires BTS QHSE

• Qualité

- Connaissance du référentiel ISO 9000

- Réalisation d’audits, rédaction de cahiers des charges et suivi de plans d’actions

• Sécurité

- Connaissance du référentiel OHSAS 18000

- Animation sécurité : étude des accidents, réalisation de documents uniques, mise en place et suivi d’équipes d’intervention, organisation des formations réglementaires, gestion de travaux…

• Environnement

- Réactualisation de dossiers ICPE : rubriques, études de dangers et d’impacts, mise à jour des procédures ISO 14001

- Réalisation de plans de prévention

• Communication

- Elaboration de diaporamas et animation de modules de formation : nouveaux embauchés, risques industriels, analyse des risques, équipe d’intervention…

- Rédaction de documents « sécurité » : livrets d’accueil, feuillets sécurité, fiches de poste, affiches de sensibilisation…

- Relation avec les instances administratives, les agences de travail temporaire, les délégués syndicaux, l’encadrement, le personnel au poste…



Maîtrise informatique : Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access...

Bilingue anglais courant

Diplôme "Sauveteur Secouriste du Travail"



Mes compétences :

Audit

Conseil

Ouverture d'esprit

Pédagogie

Sécurité

RPS

Technique

Formation