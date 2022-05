Pierrick LAVERGNE

Grands comptes Industriels: Énergie nucléaire, thermique, hydroélectrique/ Aéronautique/ Oil&Gaz

Anglais & Espagnol courant

Double compétence technique et juridique



Après plusieurs années de management QSE sur sites EDF Nucléaire (CNPE), thermiques et hydroélectriques; je travaille au sein de la Division Ingénierie du Parc nucléaire, de la Déconstruction et de l'Environnement (DIPDE) . J'occupe une fonction de planificateur sur le projet chimie environnement, en appui des équipes EDF de Lyon en étant basé à Marseille, à proximité des ingénieurs projet de la DIPDE



Mes compétences :

ISO 14001

OHSAS 18001

Risk management

Bilan carbone

Microsoft Project

Complement Surete Qualite en CNPE (CSQ)

Radioprotection Option RN (RP1)

Connaissance des risques lies a l'amiante (formati

SCN2/HN2 - Savoirs communs du nucléaire

SCN1/HN1 - Savoirs communs du nucleaire

SYGMA

AIC

AUDITEUR INTERNE Système de management intégré Qua

ATEX Niveau 1