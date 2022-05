Patrice BOUZON

PDG de la société 2DFS (demande devis formation sécurité)



www.2dfs.fr



2 DFS est une plateforme spécialisée dans la mise en relation entre les entreprises et les organismes de formation sécurité. Un processus simple et efficace qui vous fera gagner un temps précieux !



Vous recherchez une formation ?



Remplissez un formulaire .



Nous vous mettons gratuitement en relation avec nos partenaires spécialisés proposant les prestations que vous recherchez



Vous recevez directement vos devis par mail sous 72h !

Un nombre illimité pour plus de choix et être sûr d'avoir le meilleur prix !



DES FORMATIONS POUR TOUS AVEC TOUS !!!!



On se retrouve surArray





Mes compétences :

CACES

Devis

Document Unique

Électrique

Formation

Formation incendie

Habilitation electrique

PDG

sauveteur

Sauveteur secouriste

Sauveteur secouriste du travail

Secouriste

Secouriste du travail

Sécurité

SST