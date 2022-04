Emmanuel MUTEL

UI designer et intégrateur HTML / CSS freelance :



- Design, ergonomie et intégration html de sites Internet et Intranet dans le respect des normes d'accessibilité et de qualité web,

- Adaptive et responsive webdesign, UI designer,

- Design de CMS (wordpress, Typo3, …),

- Mobile UI, Framework de type Foundation, Bootstrap, Html5 et css3, SASS,

- Suivi du développement (respect de la charte, du html et des standards W3C / WCAG / RGAA),

- Retouches photo (pour illustration de sites et de contenu).



Mes compétences :

Wordpress

Photoshop

Web design

Responsive design

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3

UI Designer