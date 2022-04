Emmanuel NAN

Je suis actuellement ingénieur chargé de projet principalement dans la conception d’application Dot.NET.

Je suis à la recherche de nouveaux challenges sur des projets plus importants dans de nouveaux secteurs d’activité. Mon expertise technique acquise au cours de mes précédentes expériences me permet de mener des projets seul ou en équipe.



Mes compétences :

Développement informatique

Gestion de projet

Informatique embarqué

Mangement

Entity Framework

MVVM

C#

C++

XAML

UML/OMT

le Design

information Design

Windows Presentation Foundation

Symfony

SQL

MySQL

Microsoft Windows NT

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Foundation Classes

Microsoft C-SHARP

Linux Debian

JavaScript

HTML

Framework

Cascading Style Sheets