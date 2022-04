Emmanuel NARCY

Je suis dirigeant de Planet 7, agence conseil et création, production multicanal (www.planet7.fr).

Mon agence est notamment Expert Microsoft, elle produit à ce titre des dispositifs qualitatifs PowerPoint et Word.



Ma déjà longue carrière dans la production de supports de communication m'a amené à participer à d'ambitieux projets de communication interne et de conduite du changement.



Transformer une problématique complexe en messages immédiatement compréhensibles est ma principale préoccupation lors du déploiement des projets, et ceci quel que soit le support utilisé : présentations, films, audio, web et print, événementiel...



Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante : enarcy@planet7.fr



Mes compétences :

Ressources humaines