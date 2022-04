Emmanuel NARRAT

Dirigeant et co-fondateur de HAUSSMANN PATRIMOINE, cabinet de conseil en investissements et placements financiers et immobiliers, défiscalisation.



Positionnement : Gestion Privée Indépendante.



Précédentes fonctions exercées durant 11 ans au sein d'une banque de Gestion Privée :

- Conseiller Financier,

- puis Responsable du Service Clients,

- puis Fondé de Pouvoir responsable des nouveaux produits et services,

- puis Directeur du Marketing et de la Communication.



Mes compétences :

Finance

Assurance

Banque privée

Défiscalisation

Fiscalité

Assurance Vie

Épargne

Immobilier