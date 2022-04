Emmanuel NARS

Je suis passionné par les nouvelles technologies et fasciné par leurs impacts sur l’économie. J’apprécie de travailler en collaboration avec mes collègues et mes partenaires en privilégiant les méthodologies agiles. Très ouvert et ayant un profil à la fois technique et de management, j’aime être confronté à de nouvelles problématiques.



Toujours ouverts à de nouveaux challenges, n'hésitez pas à me contacter pour échanger, innover, construire...



Spécialisations :

- Innovation

- BlockChain

- Hadoop - Big Data

- HortonWorks (Ambari, Hive, Hbase, Yarn, Oozie, Kerberos.. )

- Méthodes agiles, SCRUM

- Visualisation de données

- Interaction Homme-Machine - R&D

- Design, prototypage





Ma citation préférée :

“Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.”

Mark Twain



Mes compétences :

Java

Développement logiciel

Design

Hadoop

C++

Agile Scrum