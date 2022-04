Emmanuel NEY

Savoir-faire :

Étude de cas d’automatisation des machines

Optimisation technico-économique des études et propositions commerciales.

Conquête de nouveau EOM par l’apport de solutions innovantes : Réseaux de communication, Réseaux d’axes et sécurités, Robots : cartésien, scara, delta, polys articulés et Robotique mobile.

Aider par mes propositions les EOM et utilisateurs finaux à s’orienter vers des machines communicantes et entrer dans « l’industrie 4.0 »

Compétences :

Expert dans les solutions d’automatismes, de sécurité machine, de robotique et mécatronique

Expert dans les systèmes de détection et de contrôles optiques industriel

Expertise reconnue par les bureaux d’études d’automatisme et mécanique des EOM

Utilisation journalière du CRM dans le suivi des activités et la communication dans l’entreprise.



Mes compétences :

Capteurs

Sécurité industrielle

Mécatronique

Automatisme

Vision

Robotique

Customer Relationship Management

Robot scara

Robot polyarticulé

Robot delta

Palettiseur

Pick and place

Architecture reseau industriel

Machine d'emballage

Fin de ligne

Machine de conditionnement