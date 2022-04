Emmanuel NGAPELA

Bonjour,



Je suis le Directeur Général de Freeconcept.ma



Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon profil, et vous souhaite la bienvenue.



Je vous laisse le parcourir en espérant que vous trouveriez l'intérêt que vous recherchez.



Si vous pensez que je peux vous apporter une aide quelconque, que nous pourrions collaborer sur un projet donné, développer un business ensemble, ou .... N'hésitez pas à me contacter et nous verrons ce que nous pourrions faire.



Il faut saisir les opportunités, et surtout pas les rater.



à bientôt



Mes compétences :

PHP

Web

.Net

Référencement des sites web