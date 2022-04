Emmanuel NGUYEN

Ingénieur de recherche Traitement du signal.



Docteur en traitement du signal,

Thèse CIFRE à l'IFP et l'UTC sur l'estimation de variables de combustion à partir d'un signal vibratoire.

Ecole normale supérieure de Cachan, département électronique, électrotechnique et automatique.

4ème année spécialisation : Master 2 Recherche en traitement du signal et des images à l'INPG Grenoble.



Mes compétences :

Traitement du Signal