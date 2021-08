Rizzi LAURENT (RIZZI)

Ventes B to B

Gestion de comptes nationaux et internationaux SAFRAN- ALCATEL- THALES.

Connaissance des processus des ventes à moyens et long terme.

Prévision des ventes, analyse et tendance du marché

Recherche constante de nouveaux moyens de promouvoir les produits et établir de nouveaux contacts professionnels. (Journées portes ouvertes, salons ...) en vue de développer une base clients vaste et diversifiée

Professionnel de la vente axé sur les résultats et possédant d'excellentes compétences en présentation avec un important réseau de contacts dans différents secteurs d'activité.

Persuasif possédant une grande expérience en prospection de nouveaux clients sur de nouveaux marchés.

- Maîtrise outils CRM.

- Sens des responsabilités, adaptabilité face aux différents interlocuteurs. Argumentations des offres.

Conduire les négociations commerciales



Mes compétences :

Ventes B to B auprès de Sociétés manufacturière

Gestion de comptes nationaux et internationaux

Gestion de la relation client