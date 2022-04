Emmanuel NICOLAS

Ex Ingénieur d'études CEM à TDF, avec 15 ans d'expérience dans la maîtrise des risques liés à l'exposition des salariés et du public aux champs électromagnétiques rayonnés par les antennes (télévision, radiodiffusion, radiocommunication, radar, etc.), j'ai repris en 09/2010 une année d'étude en Master 2 Radioprotection à l'université de Grenoble. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en Radioprotection le 12/09/2011. Je suis actuellement en poste chez Bureau Veritas en tant que spécialiste technique et coordinateur technique pour les domaines de contrôles des rayonnements non ionisants et ionisants.



Mes compétences :

Radioprotection

CEM