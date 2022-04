Emmanuel NOBLANC

J’ai acquis 20 ans d’expériences professionnelles dans la banque de détail, dans trois établissements de tailles et d’ambitions différentes au cours desquelles je me suis forgé une vision globale des moyens de paiement et en particulier de la monétique.



Actuellement, responsable du service Monétique / espèces de Groupama Banque, j’anime une équipe de 5 personnes en charge des opérations cartes bancaires et espèces de la clientèle de particuliers et d’entreprises. Dans ce cadre, je conduis avec mon équipe les nombreux projets de mise en place de nouveaux process et services qui caractérisent ce moyen de paiement toujours en évolution qu’est la carte bancaire.



Mes compétences :

Chef de projet

Monétique

Moyens de paiement