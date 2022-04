Nzabakurikiza Emmanuel

Né le 29/03/1967

Marié et père de 3 enfants

Rwanda, district de Musanze, Province du Nord,

Diplomé de L'institut pédagogique de Kigali(KIE) bachelier en Bio-Chimie-éducation



Au boulot actuellement à l'école primaire et maternelle Regina Pacis.



éducateur et homme de projets (Environnement et Tourisme, Culture, Jeux et Loisirs, ....)



J'aime le Travail, l'Ordre et la Paix (TOP)



Mes compétences :

Ecoute

Ecoute active

Education