Emmanuel OBJOIS

Professionnel de l'alimentation animale, je travaille plus particulièrement des dossiers de :

- Compléments alimentaires ( Vitamines, Oligo-éléments, Argiles, Charbon)

- Des présentations en Bolus, Granulés, poudres , liquides

- Des sujets comme : la qualité du colostrum, la fertilité des vaches laitières, la santé intestinale, les plantes

- Une matière première : La charbon de bois en nutrition animale

- Un additif : Le charbon de bois "Charbon végétal" E153 ; colorant alimentaire.

- Production végétales : Charbon de bois comme support de culture . Mot clé : "Biochar"

- Dossiers qualité : FCA, HACCP, normes UE

- Clientèle : Vétérinaires ruraux, industrie de l'alimentation animale, distribution rurale et pigeons de course



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement de produits

Gestion de réseau de distribution