Emmanuel ORBAN

Je suis passionné par le développement de la croissance durable construite par des équipes. Je crée, supporte, conduis, forme, encourage, conseille et dégrippe les organisations pour les aider à mettre en place des tactiques collectives, des techniques individuelles et une culture de la gagne qui survivront à mon passage.

Avec une concentration attentionnée sur les demandes de mes clients, j'apporte mon expérience de terrain dans la construction d'organisations heureuses et de tactiques collectives, dans la réflexion stratégique, la gestion de ligne de produits, la création de produit, l'animation de force de vente directe et de canaux, dans la communication commerciale et technique (de la performance au bénéfices) d'entreprise, le développement de relation long terme avec les clients. Je crois que l'objectif d'une entreprise est simple et rassembleur de toutes les parties concernées.



J'ai aussi développé des outils uniques: MECETT une méthode (développée avec Georges van der Straten) de développement des compétences par échange de savoirs, couronnée de prestigieuses récompenses, voirArray

J'ai aussi développé MVCO une méthode originale d'identification des valeurs collectives à une organisation basée sure les travaux du Professeur Schwartz de l'Université de Marseilles-Provence.



Si les faits du passé peuvent vous aider à comprendre l'apport dans le présent, alors sachez que

j'ai une formation d'ingénieur polytechnicien de l'Université de Louvain avec dominante en science des matériaux (électronique physique)0

Cela m'a permis pendant une dizaine d'années de développer une carrière scientifique (cellules photovoltaïques et films minces) puis technique (céramiques semi-conductrices, réseau de télévision cablé).

Les année suivantes j'ai mis mes savoir au services d'unité d'affaire et de force de en vente et marketing aux Etats-Unis et en Europe,

enfin et peut-être surtout une passion pour les projets de développement humain m'ont permis de développer une expérience en organisations gagnantes (et perdantes)



Mes compétences :

Vente

Communication

Développement produit

Gestion de la relation client

Stratégie

Gestion de projet

Organisation

Formation

Marketing