Emmanuel OSSOUHOU

Je me nomme Ossouhou Emmanuel, je suis actuellement un agent comptable du Cabinet Jean Luc Ruelle, ,j'ai eu à effectuer plusieurs stage de perfectionnement tels qu'a MTN CI et au Cabinet Jean Luc Ruelle et un contrat en freelance à EKE TECHNOLOGIES. Titulaire d'un BTS en Finances Comptabilité obtenu de la promotion 2010 de l'Institut d'Ingénieur Agitel Formation. Toujours en fonction, Je suis à la recherche d'un poste comptable, je compte opter pour tous type de propositions qui me seront soumis.



Mes compétences :

Achat

déclarations fiscales

Déclarations fiscales et sociales

Etablissement des déclarations fiscales

États financiers

Rapprochement bancaire

ventes