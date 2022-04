N.o.u.h.o KA.NA.T.E

Professionnel de la Gestion et de la Finance avec près de 09 années d'expérience soutenus par une connaissance de la gestion financière et comptable, la vérification/Planification financière, la gestion des Fonds et de la trésorerie, la budgétisation / prévision à court, moyen et long terme, le Fret Aérien, maritime et terrestre, la gestion des risques du contrôle interne. Des connaissances en ressources humaines et matière juridique.

Un planificateur stratégique avec capacité éprouvée à améliorer les opérations, la croissance de l’entreprise, l’optimisation dans l’utilisation des ressources afin de maximiser les profits tout en respectant les normes et procédures en vigueur.

Communicateur apte à maintenir des relations d'affaires fructueuses avec collaborateurs, clients, fournisseurs, banques, conseillers juridiques et fiscaux et tous les autres organismes externes





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance

Audit

Comptable

Auditeur

Logistique

Fiscalité

Audit externe

Audit interne