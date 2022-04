Emmanuel OTTI

Finance Asociate, 33ans, Camerounais, Bacc+4 en Finance et Comptabilité, 8ans d'experience donc 3 en cabinet d'audit et conseil, 5 en projets humanitaires et de developpement

1- projet d'appui aux acteurs du secteur informel avec le MINEFOP poste: Aminateur/Cadre d'appui

2-Projet d'assistance aux refugies centrafricains aux Cameroun avec le HCR, le PAM et la CARITAS, poste: Adminfin

3-Projet de lutte contre le SIDA avec CARE Cameroun Poste: Auditeur Interne

4- FICR (federation des Croix rouge d'afrique centrale) Poste Financial Associate



Mes compétences :

Administration

Audit

Finance