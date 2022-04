Emmanuel OTTI

Je suis un jeune camerounais de 31 ans, ne a Douala. jai travailler tour a tour dans 2 Cabinets a douala (ICA) d'abord comme stagiaire ensuite comme Auditeur Junior pendant 3ans. ensuite a Echelle pendant 3 mois comme Comptable. par la suite je me suis lance dans les projets de developpement a impact social. en 2006 avec l'ONEFOP/PIAASI a l'EST Cameroun comme Animateur Provincial pendant 2 Ans. depuis Janvier 2008 jai rejoins le projet d'assistance aux refugies centrafricains diligente par le Haut Commissariat aux Refugies (UNHCR) comme Assistant Adminiatratif et Financier.



je maitrise l'environnement Windows, et le logiciel SAAGE Saari



Mes compétences :

Aime les challenges

Travail d'équipe