Emmanuel PACAUD

Compétences

- Sourcer, évaluer, qualifier et manager un panel fournisseurs pour l’ensemble des besoins

- Participer à l’élaboration des cahiers des charges avec les prescripteurs

- Conduire les appels d’offres – Analyser les offres – Sélectionner le fournisseur

- Négocier les conditions d’achat dans les contraintes Qualité - Coûts - Délais…

- Etablir les commandes et contrats – Effectuer le suivi (jalons - réception - facturation - litiges - avenant)

- Participer à l’élaboration des budgets et à l’optimisation des coûts



Atouts

- Marchés privés et publics

- Tous types d’achats : équipements, composants, études, sous-traitance, travaux, services, transports…

- Aspects techniques, commerciaux, financiers, contractuels, logistiques

- Large culture industrielle et technique

- Contexte : national et international



Langues et outils numériques

- Anglais professionnel (TOEIC 895)

- Maîtrise du pack Office

- Utilisation ERP : SAP

- Marchés publics : Place, BOAMP



Mes compétences :

