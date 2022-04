Actuellement mes missions sont le management d'une équipe de vendeurs et de livraison, garant des résultats objectivé, gestion de stock et tenir un univers marchand.



La satisfaction client étant est le fil directeur de mon métier.



Je suis une personne organisé, bienveillante et ayant le goût du challenge.



Mes compétences :

Challenger

Esprit d'équipe

Fédérateur

iOS

Management

Gestion de stock