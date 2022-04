Emmanuel PADRA

Après 17 ans d'expériences dont 12 dans le privé (SSII) et 5 dans le public en tant que chef de projet, puis responsable de domaine applicatif Finances, Juridique et Décisionnel , j'ai pris depuis juillet 2015 la fonction de Chef du Service Relations Usager au sein de la DSI de la mairie de Rouen.



Le Service « Relation Usagers » de la DSI a en charge de réceptionner et d’effectuer le suivi des demandes des usagers internes, d’assurer le pilotage de projets informatiques dédiés à la « relation citoyen» favorisant le développement de la Ville numérique. Il contribue également activement à la démarche Qualité de la DSI.



Mes compétences :

Gestion de projet

Joomla

Planification

Content Management System

Business Objects

Coordination d'équipes

Support utilisateurs

Spécifications fonctionnelles

SQL

PL/SQL