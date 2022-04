Sylvain VAUTIER

Alors que les efforts commerciaux sont, à juste titre, concentrés sur la conquête de nouveaux clients, qu'en est-il des "anciens", sont-ils toujours considérés et écoutés avec autant d'importance?

Parce qu'un client historique nous gratifie de sa fidélité, nous lui devons une écoute attentive et active afin d'optimiser la relation commerciale. Rien n'est acquis, tout s'entretient!

Dans cette optique, et fort d'une culture résolument orientée vers la satisfaction clientèle, je vous propose d'assurer le suivi commercial de votre activité par une présence terrain, une grande disponibilité ainsi qu'une réelle volonté d'agir.





Mes compétences :

Empathie

Ouverture d'esprit

Volontaire

Intègre

Pragmatique

Merchandising

Benchmarking