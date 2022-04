Emmanuel PAILHÈS

Issue d'une formation comptable que j'ai mis à profit durant plus de 5 ans, j'ai intégré la société P.H.D en tant que consultant formateur sur les progiciels SAGE.

Depuis 1999, j'ai accompagné la croissance de l'entreprise, par un investissement personnel et technique, ce qui m'a permis d'intégrer la direction du Consulting depuis 5ans.







Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion Financière des Immobilisations SAGE 1000

Gestion Comptable et financière SAGE 1000

Chef de projet

Comptablité

Logistique et Distribution SAGE 1000

Sage

Sage 100