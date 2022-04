Emmanuel PAIRE

Apres avoir managé une équipe internationale dans l'univers B2B pour l'industrie papetiere et l'imprimerie , je suis en charge de developper des produits et services aupres d'une clientelle liée au monde de la protection des marques , des documents et fiduciaire .

Négociateur , mon approche pluriculturelle me permet de me positionner comme un interlocuteur solide pouvant apporter des solutions innovantes et adapté à chaque besoin .



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing opérationnel

Développement produit

Conduite de projet

Développement international

Commerce international

Management commercial

Stratégie commerciale

B2B