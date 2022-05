Stephane BONE

Vous recherchez une expertise textile, polymère ou en microencapsulation

L'innovation collaborative est au coeur de votre business.

Vous pensez que votre innovation/idée est susceptible d'intéresser le secteur textile.

Vous êtes curieux et que vous souhaitez évaluer les opportunités du secteur textile pour votre activité.

Alors, n'hésitez pas à me contacter.



Techtera est le pôle de compétitivité de la filière textile française.

Le pôle anime un réseau de plus de 250 membres (entreprises, laboratoires de recherches, centres techniques, universités et grandes écoles), avec pour objectif principal de stimuler la compétitivité par linnovation collaborative.

Nos membres (industries, laboratoires académiques ou privés, ...) sont issus du secteur textile mais pas que car nous pouvons accompagner tout projet en lien avec le secteur textile.

Au niveau R&D, nous avons trois axes principaux qui sont :

- Les matériaux (smart textiles, textiles connectés, matériaux composites, ...)

- L'industrie du futur (Intelligence artificielle, nouveaux modèles économiques, ...)

- L'économie circulaire (recyclage, biodégradabilité, ...)



Les adhérents du pôle sont ainsi accompagnés sur :

- Linnovation et les projets de R&D collaboratifs, de lidée à la dissémination des résultats

- Laccroissement des leviers dinnovation, avec des clés de lecture sur lenvironnement scientifique

et économique actuel

- La stratégie, la création et lanticipation des tendances dans lhabillement et la décoration

- Les événements et salons français et internationaux : espaces collectifs, communication, soutien

financier régional

- Le développement daffaires en France et à linternational, par de la veille et des missions collectives et de laccompagnement sur le marché de produits innovants



https://www.techtera.org/



Mes compétences :

Chimie

Analyse financière

Polymères

Propriété intellectuelle

Veille stratégique

Gestion des priorités

Gestion de projet

Anticipation

Brainstorming

Gestion de l'innovation

Recherche scientifique

Microencapsulation