Emmanuel PAJANIPADEATCHY

Au bout de deux ans d'expérience chez PricewaterhouseCoopers, j'ai pu approfondir mes connaissances techniques dans l'audit financier.

Ce métier me permet de travailler dans des entreprises de tailles différentes, avec des équipes différentes, ce qui demande une forte capacité d'adaptation.



Par ailleurs, j'ai acquis des connaissances variées dans l'audit et notamment dans le contrôle interne (ex: Sarbanes Oxley) et normes internationales (ex:IFRS, US GAAP)



Ce métier me donne la possibilité d'avoir très vite des responsabilités (intervention seule sur une petite mission, encadrement d'une équipe), et de ce fait, est très stimulant.



Mes compétences :

Audit

Cuisine

Entrepreneur

Squash