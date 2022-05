Shahista GOURDON

Diplômé d'une Maîtrise en sciences commerciales et économiques (Bac +5), je travaille maintenant depuis environ 5 ans et j’ai acquis l’essentiel de mon l'expérience professionnelle à l’international, en particulier en France, en Suède, en Allemagne et en Angleterre.





Je suis une Analyste confirmée après plusieurs années dans le secteur bancaire, à la banque centrale Européenne et la Banque d’Écosse dans le secteur du pétrole et le gaz et maintenant dans le secteur de l’investissement immobilier à Marseille. Je travaille maintenant à la Caisse d'épargne comme conseiller clientèle.



J’ai également travaillé comme coordinatrice import/export pour le transport routier, maritime et aérien pendant plusieurs mois dans la société Interdean, qui m’a apportée la rigueur nécessaire pour maîtriser les échanges internationaux.J’étais en contrat d’intérim dans l’équipe de TPXOPS chez CMA-CGM, où l’assisté l’équipe sur les retards de validations des PCRs et sur leurs opérations quotidiennes. Pour l'instant, je travail comme conseiller clientèle à la Caisse d'Epargne pour les particulier mais je gère également les opérations pour les clients professionnels.



Je parle en effet plusieurs autres langues en plus de l’anglais, du français et du suédois (kutchi, gujarati, hindi, swahili).



Mes compétences :

Coordinatrice

Banque Et Finance

international

ANALYSTE FINANCIER

export

import