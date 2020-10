Monique BRUNA

Je recherche des profils d'ingénieurs (dominante méca), des mécaniciens machines tournantes, des chefs de travaux (en pétrochimie et/ou métallurgie), des chefs d'équipes sur sites pétrochimiques, des monteurs, des chefs de bord HP/Pompage et des nettoyeurs (HP/THP, chimique) dans l'Industrie (pétrochimique, aéronautique, nucléaire,...).



Plus de 10 ans d'expérience professionnelle au sein de sociétés internationales et multiculturelles dans l'agroalimentaire, l'engineering, le transport et la logistique..



Master 2 en Gestion des Ressources Humaines (IAE Aix en Provence)

D.U. Management de la Relation

Master 1 en Management Général



LANGUES

• Anglais TOEIC : score 960/980 points (mars 2010)

• Néerlandais: bilingue – langue maternelle

• Allemand: écrit, lu, parlé couramment

• Russe: écrit, lu, parlé intermédiaire



VOYAGES :

J'ai vécu en Iran, au Cameroun, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, ainsi que dans plusieurs régions de France.

J'ai voyagé pour mon plaisir ou pour des raisons professionnelles en Espagne, Irlande, Angleterre, Allemagne, Pologne, Hongrie, Russie, Bulgarie, Pays-Bas, Italie en France et dans les DOM TOM.



INFORMATIQUE

Pack Office - maitrise avancée de : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project.

Outil intranet : First Spirit

Outils RH : Lumesse, Meta4, Zadig, Thomas International.

Impression de plans sous Autocad



