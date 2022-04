CURRICULUM VITAE





Emmanel PAPE

2 impasse des Mésanges

17290 LE THOU

Tel: 05.46.01.49.57. / Portable: 06.13.84.10.82

emmanuel.pape@hotmail.fr

Situation familiale: Marié, 2 enfants

Nationalité: française

Permis de conduire: B





COMMERCIAL



Expérience professionnelle



• De septembre 2013 au 07 juin 2016 Conseiller en formation professionnelle IFP ECF (17)



• Du 3 janvier 2005 au 13 février 2013, Commercial en service aux entreprises, NICOLLIN (17)



• Du 05 juillet au 31 décembre 2004, Directeur Adjoint à Poitiers, PIER IMPORT (86)



• Du 3 avril 2001 au 1ER juillet 2003, Gérant-Directeur GEMO (59, 25, 78, 83)



• Du 1er juillet 1998 au 18 mai 2000, Chef de Groupe Vente COOP ATLANTIQUE (17, 36 et 41)



• Du 02 septembre 1996 au 18 mai 1998, Apprenti Chef de rayon Produits Frais AUCHAN (86)





Etudes et diplômes



• BAC Langues et littératures, Deug Histoire et Géographie et BTS Actions commerciales en alternance ESC Tours





Domaines de compétences



Analyse et pilotage d'un portefeuille clients (industriels, artisans BTP, PME-PMI et les collectivités) en fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs (suivre, conseiller, informer et accompagner les différents interlocuteurs sur les différents dispositifs et la mise en oeuvre opérationnelle de la prestation de service).

Prospection physique et téléphonique de nouveaux clients / Gestion des appels entrants



Rédaction et suivi des offres ajustées aux besoins des clients et des prospects ( devis, contrat …)



Reporting (mise à jour de la base connaissance clients et participation à son actualisation, diagnostic des besoins en cours et à venir …)



Participation à la gestion administrative relative aux offres de services (tarification et conditions contractuelles des accords régionaux et nationaux, relance et suivi des impayés, ...)



Promotion à travers différentes actions et outils de communication (salon, e-mailing, publipostage...)



Gestion et formation du Personnel







Langues



Anglais





Divers



Ping Pong club Aigrefeuille d'Aunis, natation et VTT