Emmanuel Parant, un dermatologue reconnu



Le dermatologue Emmanuel Parant est connu pour la qualité de ses services. Diplômé en dermatologie et vénéréologie, il maîtrise l’art de soigner le derme. Médecin et chirurgien esthétique, son talent est reconnu autant par ses patients que par ses pairs. Il est bien connu des habitants de Clisson et ses alentours.



Un parcours académique sans faute



Le professionnel a suivi une formation classique. Entre 1987 et 1998, il a étudié au sein de la Faculté de Médecine Saint-Antoine à Paris. Il a mis à profit ses études pendant les deux premières années après sa sortie en tant que médecin pratiquant au sein du CHU de Nantes.

Désireux d’apporter un plus à son entourage, il a ensuite choisi la voie du libéral dans lequel il exerce depuis 15 ans. Les habitués connaissent l’adresse de son cabinet à Clisson, dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. Puisque sa bonne réputation le précède toujours, les patients potentiels se bousculent aussi à sa porte.

Tout le monde est accueilli dans un cadre zen et rassurant. Toujours à l’écoute de ses patients, le dermatologue possède la réputation d’être efficace dans son travail.

Le médecin n’est pas un simple pratiquant, c’est un excellent dermatologue qui a vite gravi les échelons dans son domaine pour devenir membre de la Société Française de Dermatologie. Depuis 2011, il est le président de l’Association des dermatologues ADL44.



Un médecin esthétique au service de la beauté



C’est un dermatologue et un médecin esthétique. Il propose un excellent rapport qualité/prix. Accessible au grand nombre, il propose diverses prestations comme le traitement de la calvitie, de l’angiome, de l’eczéma, de la rosacée, de la couperose, des taches pigmentaires.

Dans le domaine de la chirurgie, on peut notamment relever les soins au laser pour épiler et lisser la peau. Autant que possible, le dermatologue propose des solutions sans douleur.