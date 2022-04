Emmanuel PAVIOST

J'ai acquis durant ma carrière professionnelle des compétences dans les domaines du management, de la vente de produits et de services. Très attaché à la satisfaction client, j'aime mettre en oeuvre des plans d'actions et d'amélioration de notre qualité de service.

J'aime communiquer, former et faire profiter mes collaborateurs de mes expériences.

J'aime les défis, les challenges.



Mes compétences :

Animer une équipe

Vente

Gérer/planifier un projet

Stratégie

Management