Emmanuel PEIGNARD

Après avoir entamé ma carrière en tant qu'enseignant chercheur, puis avoir été chargé d'études et formateur dans un institut de travail social, j'ai accédé il y a treize ans à des fonctions d'encadrement en devenant chef de services ou directeur d'établissements du secteur social et médico-social.



Mobile géographiquement, désireux de réintégrer mon secteur professionnel d'origine (l'enseignement, la formation), d'évoluer dans un cadre intellectuellement stimulant, de rencontrer de nouveaux publics, d'intégrer une nouvelle équipe, je souhaite rejoindre un organisme de formation et mettre à sa disposition mes doubles compétences en matière d'encadrement et d’animation d'équipes, d’une part, et de formation et d'accompagnement méthodologique, d'autre part.



Les domaines de compétences à partir desquels je peux enrichir un catalogue de formation sont :

la sociologie des organisations et du travail (analyse stratégique, identités et cultures professionnelles)

les relations de pouvoir, le rapport à l'autorité, à la hiérarchie ; la délégation

les styles de management ; le management opérationnel de proximité ; l'encadrement d'équipes ; la motivation et le leadership

la gestion des conflits (médiation, négociation)

l'animation de réunion ; la conduite de projet ; l'accompagnement au changement

la communication orale et écrite : la prise de parole ; la prise de notes ; la méthodologie de rédaction de rapports et projets (problématisation, argumentation)



à partir d'éléments issus d'approches ou de travaux originaux : self-determination theory de Richard Ryan et Edward Deci ; mind management de Steve Peters ; quality of life therapy de Michael Frisch ; transformational leadership de James McGregor Burns et Bernard M. Bass ; etc.



Les publics auxquels je souhaite m'adresser sont les cadres intermédiaires, chefs de services (niveau II) et les intervenants et acteurs de terrain (niveaux III et IV).