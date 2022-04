Emmanuel PENOT

- Durant mon parcours, j’ai acquis des compétences dans les domaines de l’informatique software et hardware, l’automatisme en secteur industriel. Au travers de différents stages, projets, travaux pratiques et expériences professionnelles, j’ai ainsi appris les langages de programmations tels que VB6 et SQL (maîtrise), ainsi que HTML, Java, C et C++ (bases solides). Par ma formation, je suis spécialisé dans le développement de logiciel industriel, programmation d’API et d’IHM.

- Dans le même temps, j’ai été amené à travailler sur les différents réseaux d’informations et de connectivités tels que TCP-IP, Wifi, Bluetooth et RFID. Je suis capable de pouvoir faire des choix de solutions techniques adaptées au besoin présent et à venir.

- J’ai occupé des postes aussi bien en milieu industriel qu’en bureaux d’étude et ai réalisé des dessins techniques par CAO ou DAO, des schémas électriques, pneumatiques et hydrauliques avec le respect des normes en vigueurs pour un projet.

Je suis à même de construire et définir un cahier des charges fonctionnel.



- En parallèle de mon apprentissage technique, j’ai observé et acquis des compétences en gestion de projet et organisation du travail en équipe. Je suis en capacité de pouvoir organiser mon travail et celui d’une équipe en répartissant le travail, gérant le temps pour limiter le stress au sein de l’équipe de travail.

- De plus, la communication et l’écoute sont les clés de l’efficacité et de la productivité. J’ai remarqué et compris que pour mieux m’adapter et pouvoir aider mes collègues, il faut connaître les compétences de chacun d’entre eux afin d’apporter un soutien technique le plus efficace possible. Enfin, une écoute attentive des problèmes permet souvent de trouver des solutions pertinentes.



- Dans la vie, je suis d’un tempérament calme et sérieux. Ma curiosité du monde qui m’entoure alimente sans cesse mon envie d’apprendre, tant sur le plan technique qu’humain. Ma ténacité et ma force de travail font de moi une personne fiable, sachant gérer la pression tout en restant respectueux des règles. Grace à une bonne capacité d’adaptation, je suis en mesure de pouvoir être rapidement intégrable sur des projets importants. Enfin, ma diplomatie me permet d’éviter les conflits ou de les résoudre si nécessaire.



